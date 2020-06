1961 ist der Treffpunkt als Jugendheim erbaut worden. Eine umfangreiche Renovierung fand in den 1980er Jahren statt. Zur Verbesserung der Gebäudesubstanz wurde ein Konzept zur energetischen Sanierung entwickelt, mit dem sich jetzt sowohl der Schulausschuss als auch der Rat beschäftigt hatten.

Das Konzept sieht vor, dass die Kellerdecke im Untergeschoss unter dem Saal wo sich unbeheizte Räume, zum Beispiel Garagen, die vom Tennisverein genutzt werden, befinden, gedämmt wird. Der Rest des Untergeschosses, hier sind zum Beispiel die Duschen und Umkleiden, die der Sportverein nutzt, wird bereits beheizt.

Neues Dach, neue Fenster

Das Dach wird erneuert und gedämmt, neue Fenster werden eingebaut und die Fassade erhält eine Dämmung. „Energetisch wird alles auf den neuesten Stand gebracht“, informierte Heinrich Neustädter, Hochbautechniker der Gemeinde, die Politiker. Weiter wird die Gas-Brennwert-Heizung erneuert, als Unterstützung für Heizung und Warmwasser wird eine Solaranlage auf das Dach gebaut.

Heizkörper werden ausgetauscht. Zudem, so Neustädter weiter, werde eine neue Lüftungsanlage eingebaut. Die feuchte Raumluft in den Duschen habe bereits Schäden an der Außenfassade angerichtet. Über die Lüftungsanlage werde die feuchte Raumluft abgeführt und ausgetauscht. Mit den Sanierungsarbeiten gehen natürlich auch Fliesen- und Malerarbeiten einher. Insgesamt wird die energetische Sanierung 493.000 Euro kosten. 446.000 Euro gibt es an Förderung über das Städtebauförderungsprogramm NRW.

Eigenen Strom erzeugen

Und weil neben der Solaranlage noch jede Menge Platz auf dem Dach ist, hatten die Schulausschuss-Mitglieder die Idee, auf das Dach auch noch eine Photovoltaik-Anlage bauen zu lassen. Das Ingenieurbüro Schröder & Partner aus Bielefeld errechnete Kosten in Höhe von 75.000 Euro. Die Anlage produziert jährlich 34.000 Kilowattstunden. Durch den Einsatz der Anlage werden laut Schulamtsleiter Uwe Schröder 16 Tonnen an CO2-Immissionen pro Jahr vermieden.

Der produzierte Strom, so Schröder, werde direkt im Treffpunkt verbraucht, der nicht benötigte Rest ins Netz eingespeist. Der Rat stimmte dem Vorschlag zu, die Ausschreibungen für die Sanierung und die Photovoltaik-Anlage können jetzt anlaufen, so dass die Arbeiten am Treffpunkt noch in diesem Jahr starten können. Die Kosten für die Sanierung, abzüglich der Fördermittel, sowie für die Photovoltaikanlage werden im Wirtschaftsplan der Kommunalbetriebe 2020 bereit gestellt.