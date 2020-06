Neben der entsprechenden Teilnehmerin seien alle Mitarbeiter der Einrichtung, die mit ihr in Kontakt waren, aus dem Dienst genommen worden, bis weitere Testergebnisse vorlägen. „Gemeinsam mit dem Kreis Herford und den Gesundheitsbehörden haben wir bereits zu Beginn der Corona-Zeit ein umfangreiches Sicherheitsnetz geschaffen. Es ist gut, dass wir jetzt darauf zurückgreifen können“, sagt Mengedoth.

Nur noch kleine Gruppen

Die betroffene Person arbeitet im Bereich der Hauswirtschaft, teilt die Jugendhilfe mit. Es sei der erste Coronafall in der Einrichtung. „Die Kollegen sowie die Teilnehmer haben nur noch in kleinen Gruppen zusammengearbeitet, um die Zahl der Kontakte so gering wie möglich zu halten“, erklärt Mengedoth.

Vorsorglich sei die Belieferung der Kindertagesstätte Buchenhof mit Mittagessen durch einen anderen Bereich übernommen worden. „Außerdem greifen wir in den kommenden zwei Wochen im gesamten Bereich Berufliche Integration auf unsere Konzepte zur alternativen Durchführung zurück“, sagt der Einrichtungsleiter. „Das heißt, dass wir unsere Teilnehmer digital oder telefonisch betreuen.“