Hiddenhausen (WB). Auf dem Nachttisch steht ein Strauß mit rosafarbenen Gladiolen, an den Wänden hängen Bilder von der Familie, die Blumen in den Kästen am Geländer des französischen Balkons bringen Farbe ins Zimmer. Margret Petring sitzt in ihrem gemütlichen Sessel und lächelt zufrieden. „Jetzt ist es wieder schön“, sagt sie.

Von Karin Koteras-Pietsch