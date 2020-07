Wenn ein Pferd in Not gerät

Herford (WB). Ein Pferd ist in die Werre gerutscht und droht zu ertrinken. Die Feuerwehr kommt gerade noch rechtzeitig und kann das Tier retten. Immer wieder müssen die Einsatzkräfte Pferde, Rinder, Esel und andere große Tiere aus solchen und ähnlichen Notlagen befreien. Damit die Feuerwehren im Kreis Herford dafür noch besser vorbereitet sind, übten sie bei einer Großtierrettung an der Feuerwehrzentrale in Eilshausen.