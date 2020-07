Die Tafel in Hiddenhausen hat ein neues Zuhause

Hiddenhausen (WB). Drei Monate lang hat die Tafel bedürftige Menschen über einen Lieferdienst mit Lebensmitteln versorgt. Jetzt kann die Ausgabe wieder stationär stattfinden. Weil jedoch das Gemeindehaus in Schweicheln coronabedingt nach wie vor für den Publikumsverkehr geschlossen hat, ist die Tafel in das Café Miteinander am Rathausplatz 4 in Lippinghausen gezogen.

Von Daniela Dembert