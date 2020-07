Hiddenhausen (WB). Glück gehabt! Seine riesige Pfote hat der Neufundländer-Rüde Perro so gerade an dem scharfkantigen Glas vorbeigesetzt. Frauchen Martina Schäffer war beim Spaziergang auf dem Deich im Naturschutzgebiet in der Nähe des Schäferwegs aufmerksam.

Von Kathrin Weege