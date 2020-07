Weil einer der beisitzenden Richter in Elternzeit geht, könne erst vom 5. Oktober an wieder verhandelt werden. Eine neue gesetzliche Regelung mache die längere Unterbrechung aus diesem Grund möglich, sagt Guiskard Eisenberg, Sprecher des Landgerichts Bielefeld. Bis zum 5. November sind dann fünf weitere Termine angesetzt.

Damit bleibt auf Monate weiterhin unklar, ob die angeklagten Brüder Ismet und Ferhan A. für den gewaltsamen Tod von Raschad A. verantwortlich sind . Der 30-Jährige war am Abend des 30. Mai 2019 auf offener Straße niedergestochen worden. Ein Streit um etwa 1200 Euro soll der Auslöser gewesen sein. Seit Dezember 2019 müssen sich die Brüder vor Gericht verantworten.

Ominöser Zeuge

Bis vergangenen Donnerstag hatte die 1. Große Strafkammer an 22 Tagen in der Sache verhandelt. Doch jetzt ist erst einmal Schluss. „Da ein Richter in Elternzeit geht, können wir erst im Herbst weitermachen“, sagt Gerichtssprecher Eisenberg. Normalerweise kann ein Strafprozess für drei Wochen unterbrochen werden, nach zehn Verhandlungstagen steigt die Frist auf 30 Tage. Nur wegen Krankheit Prozessbeteiligter sind längere Pausen möglich. Der Gesetzgeber habe jetzt aber auch die Elternzeit als möglichen Grund für einer längere Unterbrechung vorgesehen.

Dabei wollte die Kammer die Beweisaufnahme eigentlich schon schließen, hatte bereits die Plädoyers anvisiert. Allerdings ist weiter unklar, ob der ominöse Zeuge „Nuri“ vor Gericht aussagen darf. Er hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass er wisse, dass Ismet A. den 30-Jährigen niedergestochen habe. Das NRW-Innenministerium hatte per Sperrerklärung verboten, dass „Nuri“ aussagt. Zu groß sei die Gefahr für dessen Leib und Leben. Gegen die Entscheidung gingen Verteidiger Martin Lindemann, der Ismet A. vertritt, und die Vertreter der Nebenkläger, der Angehörigen des Opfers, vor. Eine endgültige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster wird in den nächsten zwei Wochen erwartet.

Weiterer Beweisantrag

Zudem hat die Verteidigung einen weiteren Beweisantrag gestellt. „Es geht um Fingerabdrücke auf einem Feuerzeug“, sagt der Bad Oeynhausener Rechtsanwalt Tobias Diedrich, der Ferhan A. vertritt. Am Tatort waren zwei Feuerzeuge gefunden worden: eines mit DNA-Spuren von Ismet A., eines mit Fingerabdrücken von Ferhan A. Das Feuerzeug seines Mandanten solle nun noch einmal „nachbegutachtet“ werden, fordert Diedrich. Aufgrund des für Monate aufgeschobenen Prozesses strebe die Verteidigung allerdings keinen Haftprüfungstermin für die seit Juni 2019 inhaftierten Angeklagten an.