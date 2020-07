Feldarbeit statt Erholung in den Ferien

Die erste Schule in Schweicheln wurde im Jahr 1716 eröffnet. Die Schulpflicht führte die preußische Verwaltung, der Schweicheln damals unterlag, erst 1762 ein. In Schweicheln und Bermbeck gab es die Schulpflicht schon 1743, wie in einem Auszug aus der Dauerausstellung „Dorfschullehrer in Schweicheln“ zu lesen ist. „Allerdings dauerte es noch bis ins 19. Jahrhundert, bis die Schulpflicht überall umgesetzt wurde“, hat Gisela Hering-Bejaoui recherchiert. Die Kirchen waren Träger der Schulen, mussten Lehrer einstellen und ausbilden lassen. Häufig waren dies auch Soldaten, die aus dem Krieg zurückkamen.

An Erkältung gestorben

Aber mit der Schulpflicht war das so eine Sache. Überall hatten die Verantwortlichen damit zu kämpfen, diese auch durchzusetzen. „Die Eltern brauchten ihre Kinder im Sommer für die Korn- im Herbst für die Kartoffelernte. Sie schickten die Kinder auch nicht zur Schule, wenn es im Winter sehr kalt war oder wenn es regnete“, erzählt die Sozialamtsleiterin. Damals seien noch viele Kinder an Erkältungen gestorben.

Ferien verlängert

Über den Einfluss der Ernte auf den Schulbesuch schreibt auch Hauptlehrer Schnücke, der Anfang des 20. Jahrhunderts in der Dorfschule Schweicheln unterrichtet hat – zu lesen in der Chronik des Ersten Weltkrieges. Damals gab es schon Ferien, um Kindern Zeit für die Arbeit zu geben. Aus dem Jahr 1916 berichtet er zum Beispiel, dass die Sommerferien um acht Tage verlängert werden mussten, weil eine lange Regenzeit die Ernte verspätete.

Chronik ist erhältlich

All das und mehr über die Schulzeit im vorigen Jahrhundert können Interessierte in der Chronik und bei einem Besuch in der Museumsschule erfahren. Die Kriegschronik, zusammengestellt von Gisela Hering-Bejaoui ist zum Preis von fünf Euro in der Museumsschule und in der Info im Hiddenhauser Rathaus zu haben.