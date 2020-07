„Spagat zwischen Vertrautemund Chance auf Innovatives“

Aus der Schockstarre im März kam die Pfarrerin sehr schnell heraus. Sie musste nach anderen Wegen suchen, Kirche zu leben. „Das Gefühl des Ausgeliefertseins hat sich schnell gewandelt. Über all dem Schmerz über das, was nicht geht, entwickelte sich schnell ein toller Austausch. Viele Ideen wurden entwickelt.“

Gut vernetzt

Vera Gronemann ist gut vernetzt, wenn es um Kirche geht. Sie hat über die Region hinaus Kontakte zu vielen Gemeinden und Pfarrern in Deutschland. In Hiddenhausen habe jede Gemeinde für sich einen guten Weg gefunden. Es habe einen bunten Blumenstrauß an Ideen gegeben.

So erinnert sie sich an die Verabschiedung der Kita-Kinder, bei der die Familien auf Picknick-Decken im Freien saßen und feierten: „Total emotional.“ Beerdigungen seien nur mit den engsten Angehörigen und dem gebotenen Abstand sehr schwierig gewesen. Aber auch hier habe es nahe und bewegende Momente gegeben.

In der Zeit des Lockdowns sei sie mehr als sonst mit ihrem Hund spazieren gegangen. „Ich habe viele Menschen getroffen, wir haben Gespräche über den Gartenzaun geführt“, erzählt Gronemann von der anderen Form der Kirche. Nicht stattgefunden hat auch die klassische Konfirmation mit Posaunenchor und Abendmahl. „Ein Teil der Gruppe möchte nun im September in kleinem Kreis feiern, ein anderer Teil möchte bis zum nächste Jahr warten.“

Mit Abstand, ohne Gesang

Jetzt finden Gottesdienste wieder in den Kirchen statt, wenn auch mit Abstand und ohne Gesang. In die St. Gangolf-Kirche „dürfen“ 53 Menschen pro Gottesdienst, in die Lippinghauser Kirche 47. Kaum nachgefragt werden Taufen. „Denn wer möchte schon mit Mundschutz am Taufbecken stehen“, sagt die 34-Jährige. In der ganzen Zeit, sagt die Pfarrerin, habe sie sich von Gott getragen gefühlt. Das sei eine gute Basis gewesen, das auszuhalten.

Am meisten fasziniert habe sie in den vergangenen Monaten der Digitalisierungsschub. „Wir haben Gottesdienste in den Kirchen aufgenommen. Einer meiner Online-Gottesdienste fand an Karfreitag in der St. Gangolf-Kirche statt.“ Sie habe aus der Not eine Tugend gemacht und über den Altar gepredigt. „Schließlich war online die ganze Zeit die Kirche zu sehen und wir hatten die Möglichkeit die Kamera gut auf den Altar zu richten“, beschreibt die 34-Jährige eine der Ideen. Von der Resonanz war sie schwer beeindruckt. „Wir hatten mehr als 1000 Klicks.“ So viele Besucher sieht die Kirche sonst nicht in einem Gottesdienst.

Kirche in Bewegung

In dieser Situation habe sich unter den Kollegen die Diskussion entwickelt, was ein Gottesdienst bedeute und was ihn ausmache. „Da kommt man als Theologe schon ins Grübeln. Immerhin ist es auch ein Gottesdienst, wenn die Menschen zu Hause sitzen und online dabei sind.“ Corona, meint Vera Gronemann, habe angestoßen, dass das, was festgemeißelt schien, einmal überdacht werden müsse. „Eine Kirche nach Corona sollte eine Kirche sein, die etwas draus gelernt und sich entwickelt hat.“

Nach all den ungewöhnlichen Wochen ist Vera Gronemann beruhigt, dass Kirchen immer in Bewegung waren. „Jetzt ist der Punkt, wo sich vieles in der Gesellschaft ändert und die Kirche gefordert ist, mitzugestalten. Es wird ein Spagat zwischen dem Vertrauten und der Chance auf Innovatives. Wir müssen jetzt auf Dinge schauen, mit denen wir uns ohnehin beschäftigen müssen, zum Beispiel im Hinblick auf den Personalmangel“, meint die Pfarrerin. Es werde weniger Gottesdienste geben und da komme der Internet-Gottesdienst ins Spiel, den es in Hiddenhausen künftig einmal im Monat geben wird.

Pfarrerin Gronemann wünscht sich, dass das Digitale in der Kirche weitergeht und das die Kreativität bleibt – und der Mut, manches anders zu machen.