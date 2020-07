Experiment mit Volksliedern

Hiddenhausen (WB). „Die Gedanken sind frei“ – ein Titel, der zu verschiedensten Zeiten stets wieder an Aktualität gewonnen hat; zuletzt wohl während des Lockdowns in der Corona-Krise. „Da habe ich ihn mit einem gewissen Trotz gespielt”, sagt Sebastian Dold. Der Musiker veröffentlicht am 7. August ein neues Album mit Volksliedern, die er gemeinsam mit seinen Musikerkollegen Sven Kreinberg und Svenia Koch ins hier und jetzt geholt hat.

Von Daniela Dembert