Aber da ist auch Zuversicht. Es gibt ein neuen Termin. „Wir feiern unser 60. Waldfest am 31. Juli und 1. August 2021“, steht für den Vorstand um Vorsitzenden Martin Oberdiek, Kassierer Jürgen Oberdiek und Pressesprecher Rolf Hensel fest.

„Dann kam Corona“

„Wir hatten alles geplant, das Programm stand, 20 Gruppen wären dabei gewesen. Und dann kam Corona. Am 20. März erhielten wir den Brief der Gemeinde, dass Feste vorerst nicht mehr stattfinden dürfen“, erinnert sich Jürgen Oberdiek. Die Hygiene-Vorschriften einzuhalten, wäre beim Waldfest nicht machbar gewesen. „Das fängt schon mit dem Fassbier an. Wir trinken aus Gläsern. Die können ja nicht einwandfrei gespült werden“, sagt Oberdiek. Nun fiebert man dem Fest in 2021 entgegen. „Obwohl man ja nicht weiß, wie die Pandemie weitergeht“, schränkt Rolf Hensel ein.

Und es ist nicht nur das Waldfest, das ins Wasser fällt. Das ganze Vereinsleben beim Gesangverein Freundschaft liegt aktuell brach. Mitglieder ab 85 Jahren wurden sonst zu ihren Geburtstagen vom Vorstand besucht. „Das machen wir aktuell nicht“, sagt Jürgen Oberdiek. Und er erzählt von einer geplanten Reise nach Polen. „Wir hatten für Anfang November eine Einladung nach Czechowice, wo unser Partnerchor Moniuszko sein 65-jähriges Bestehen feiern wollte“, erzählt Hensel.

Auch kein Weihnachtskonzert

Aber auch dieser Ausflug fällt aus. Coronabedingt wird auch das Weihnachtskonzert, das der Chor jedes Jahr am dritten Advent gibt, nicht stattfinden. „Wie auch, wenn wir den ganzen Sommer nicht proben können“, meint Martin Oberdiek. Draußen proben sei schwierig und bei 31 Sängern einen Raum zu finden, in man drei Meter Abstand zur Seite und vier nach vorne einhalten könne, sei nicht machbar.

Und neben Corona plagt den Chor ein weiteres Problem. Der Nachwuchs fehlt. Unter den 31 Sängern und Sängerinnen sind 13 Sopran-, 7 Tenor-, 6 Alt- und 5 Bass-Stimmen. Junge Leute kann der Chor in jedem Bereich gebrauchen. Der Altersdurchschnitt liegt bei den Sopran- und Alt-Stimmen bei 70 Jahren, bei den Tenor-Stimmen bei 65 Jahren und bei den Bass-Stimmen gar bei 77 Jahren.

Beginn mit Zwei-Mann-Kapelle

In Glanzzeiten, erinnert sich Martin Oberdiek, habe der Verein 50 Aktive und 90 passive Mitglieder gezählt. Davon ist der Chor, der in drei Jahren sein 150-jähriges Bestehen feiert, heute ein Stück weit entfernt.

Das Waldfest hat vor 60 Jahren übrigens ganz klein angefangen. Die erste Veranstaltung fand noch auf einer geliehenen Tanzfläche und einer Zwei-Mann-Kapelle statt, die zum Tanz aufspielte. Alle fünf Jahre gab es von Beginn an einen Umzug. Und den, da ist sich der Vorstand sicher, soll es auch im nächsten Jahr zum 60-Jährigen geben.