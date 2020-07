Von Tanztheaterbis Batik-Workshop

Am Montag gingen die ersten Projekte an den Start: der Tanztheaterworkshop unter dem Titel „Feuer, Erde, Wasser, Luft – Fantastische Kräfte der Natur“ und unter gleichem Titel ein Theaterworkshop. Am Donnerstag gab es ein Finale, bei dem die Kinder und Jugendlichen vorstellten, was sie tagelang geprobt hatten. Eine Videoaufnahme wird eine schöne Erinnerung an die Woche sein. Bis zu den Herbstferien geht das Kulturrucksack-Programm – wenn Corona nicht wieder dazwischen kommt – mit einigen Veranstaltungen weiter.

Die Bedeutung der Umwelt

Mein Welt-Raum: Das Kreativprojekt setzt sich mit der Bedeutung der Umwelt auf den einzelnen an den Samstagen, 29. August und 5. September, jeweils von 11 bis 15 Uhr auseinander.

Deine Stimme – Dein Hörspiel: Für diejenigen, die Hörspiele mögen, steht dieser Workshop am Freitag, 13. November, von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 14. November, von 11 bis 16 Uhr auf dem Programm. Die Teilnehmer schreiben ihre eigene Story. Anmeldungen: Gemeindebücherei, Tel. 05221/964120 ober buch@hiddenhausen. de;

Film4Future – Dreh und Produktion eines Spielfilms: Mit einem Profi von der RAP School NRW produzieren die Teilnehmer einen Kurzfilm zum Thema Natur und Umwelt. Alter: 14 bis 18 Jahre, Anmeldung: Bücherei;

Batik-Workshop : Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren lernen Schritt für Schritt zwei verschiedenen Batik-Technik. Aus einem weißen Stoff entsteht ein Rucksackbeutel. Termine sind am Samstag, 15. August, 10 bis 15.30 Uhr, Sonntag, 16. August, 10 bis 17.30 Uhr. Anmeldung: Kultur-Werkstatt, Tel. 05221/9859880;

Ein Buch kreieren

StopMotion for Future: In diesem Projekt werden kurze Filme zum Thema Umweltschutz erstellt. Mit Hilfe von Tablets und einer App können die Teilnehmer ihren Ideen freien Lauf lassen. Termine sind am 12. und 13. Oktober jeweils von 10 bis 14 Uhr. Anmeldung: Gemeindebücherei;

Einen Tanztheater-Workshop unter dem Motto „Alice im Wunderland... und was wir über sie wissen und neu ergründen können“, das Projekt YouTube-Phänomene, Influencerinnen und Influencer, und der Workshop „Kreiere dein eigenes Buch“ sind für die Herbstferien geplant. Weitere Infos gibt es im Netz unter