Mehr Blühwiesen und kostenlose Kitas

In die Politik zog es ihn bereits in jungen Jahren. Sie habe ihn immer interessiert. Zur CDU sei er durch Freunde seiner Eltern gekommen. Mit bereits Mitte 20 trat der Oetinghauser in die CDU ein. Vor mehr als 20 Jahren begann er als sachkundiger Bürger in Ausschüssen zu sitzen, seit 2009 ist Hempelmann Ratsmitglied. Und das würde er als Bürgermeister, anders als seine Mitbewerber Andreas Hüffmann und Eckard Gläsker, auch weiterhin bleiben wollen. „Mein Kreistagsmandat würde ich im Falle meiner Wahl zum Bürgermeister sofort niederlegen“, kündigt Hempelmann an.

Beruflich breit aufgestellt

Beruflich ist der 55-Jährige breit aufgestellt. Er hat eine Lehre zum Maschinenschlosser und eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Schon als Kind packte er in der Kohlenhandlung seiner Eltern und im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mit an. „Ich weiß also genau, was körperliche Arbeit bedeutet.“

1989 ist er in den elterlichen Betrieb eingestiegen, 1997 hat er die Firma übernommen. Aus dem Kohlenhandel wurde ein Betrieb, der technische, medizinische und Spezialgase vertreibt. Heute führt Hempelmann neben diesem noch eine Gerüstbaufirma und einen landwirtschaftlichen Betrieb für Ackerbau. Mit seinem Wissen und seiner Erfahrung traut der 55-Jährige sich das Bürgermeisteramt ohne Weiteres zu. Ein „weiter so“ werde es mit ihm nicht geben . „Wir haben besondere Zeiten durch Corona. Vieles wird sich noch verändern“, sagt der Kandidat – und meint damit unter anderem die Wirtschaft.

„Blaues Auge“ für Hiddenhausen

Es werde zum Ende des Jahres viele Insolvenzen geben. „Ich denke, dass wir in Hiddenhausen mit einem blauen Auge davon kommen. Dennoch bedeutet das für uns: Wir müssen mit den Firmen im Gespräch sein, müssen schauen, wie wir helfen können“, sagt Hempelmann. Zudem möchte er noch mehr Platz für die Wirtschaft bieten – auf jeden Fall in alten, leer stehenden Gebäuden, um eine weitere Flächenversiegelung zu vermeiden.

Ein weiteres Thema, das Hempelmann leidenschaftlich vorantreibt, ist Natur und Umwelt. „Wir sollten nicht nur reden, sondern machen“, sagt er. Sollte er Bürgermeister werden, „wird es im kommenden Jahr 100.000 Quadratmeter Blühflächen in der Gemeinde geben“, kündigt er an. Er möchte Landwirte oder Grundstückseigentümer ansprechen. Hempelmann selbst hat bereits einen Teil seiner Ackerfläche für eine riesige Blühwiese abgezweigt. „Ich wünsche mir aber, dass die Menschen das mehr respektieren und nicht ihre Hunde in die Blühwiesen lassen, Müll entsorgen oder Sonnenblumen für die Vase abschneiden“, mahnt der Landwirt.

Schulstandorte erhalten

Ulrich Hempelmann möchte die Schulstandorte erhalten, die Digitalisierung vorantreiben und vor allem stetig in den Schulen schauen, wo etwas getan werden muss. „Die Eltern sollen sich keine Sorgen machen müssen“, meint er. Ohnehin ist Bildung für den CDU-Kandidaten ein zentrales Thema. Jeder sollte eine Chance auf Bildung haben. Und die fängt für Hempelmann in der Kita an. So fordert unter anderem die Abschaffung der Gebühren.

Persönliches

Ulrich Hempelmann ist in Hiddenhausen geboren und mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Er hat zwei Töchter, Schwiegersöhne und zwei Enkelkinder. Der 55-Jährige lebt in einem Haus auf einem Grundstück inmitten seiner Felder. Seine Betriebe würden im Falle der Wahl in Familienhand bleiben.