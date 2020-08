Laut Mitteilung der Kreisverwaltung sind 50 aktuelle und insgesamt 538 bestätigte Infektionen bekannt. Mit der Pandemie werden im Kreis Herford bislang acht Todesfälle in Zusammenhang gebracht, wobei sechs Menschen laut Totenschein an Corona verstorben sind und zwei mit Corona. In stationärer Behandlung befindet sich derzeit eine infizierte Person.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (20), Hiddenhausen (12), Bünde (7), Enger (7), Vlotho (2), Löhne (1) und Kirchlengern (1).