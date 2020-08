„Binnenschiffer“ dürfen wieder singen

„Kultur am Rathaus“ in Herford ist der erste Auftritt seit Monaten für den Shantychor

Hiddenhausen/Herford (WB). Der Shantychor „Die Binnenschiffer“ aus Eilshausen tritt an diesem Samstag, 22. August, bei „Kultur am Rathaus“ in Herford auf. In der Zeit von 11.15 bis 12.30 Uhr singen sie Shanties und Lieder von der See. „Seit Monaten warten die Seebären auf eine solche Gelegenheit“, freut sich Sprecher Winfried Heider.