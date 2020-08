Herford/Hiddenhausen (HK). Im Januar hatten heimische Landwirte Anton Hofreiter mit einem Traktor-Korso am Bahnhof empfangen, als er mit Parteifreunden aus dem Kreis das 40-jährige Bestehen von Bündnis 90/Die Grünen feiern wollte. „Das war sehr imposant“, so der Sprecher der Herforder Grünen, Herbert Even, im Kreishaus.

Von Stefan Wolff