Gefunden wurde aber bis heute nicht wirklich eine. Immer wieder hat die BI sich mit Verantwortlichen an Runden Tischen getroffen oder die Bürger in Versammlungen informiert. Das ist aktuell coronabedingt kaum möglich. Daher hat die Bürgerinitiative sich mit einem Fragenkatalog an die vier Bürgermeisterkandidaten Ulrich Hempelmann (CDU), Andreas Hüffmann (SPD), Eckard Gläsker (UWG) und Bernhard Weil (Bündnis 90/Die Grünen) gewandt. Dabei ging es um Fragen nach Tempo 30, einem Lkw-Durchfahrtverbot in Hiddenhausen, dem innerörtlichen Personennahverkehr (Kreis-Bus-Verkehr) sowie die Verbesserung für den Radverkehr.

Im Mittelpunkt des Engagements der Initiative stehen sicherlich vor allem die Situationen auf der Bünder und auf der Herforder Straße. „Die Bünder Straße wurde unter Regie der Gemeinde sehr ansprechend umgestaltet, wird aber von Schwerlastverkehr im wahrsten Sinne des Wortes überrollt“, sagt Wolfgang Schmidt, Sprecher der Bürgerinitiative. „Vieles spricht dafür dass von Seiten der Landesregierung anstatt auf eine B61/239n auf eine so genannte Ertüchtigung der alten Trassen gesetzt wird, ohne jede Rücksicht auf die Auswirkungen für die Gemeinde Hiddenhausen.“

Land ignoriert den Vorschlag

Bereits im August 2014, so erklärt Schmidt, sei eine Studie des Büros SHP zu dem Schluss gekommen, dass Handlungsbedarf besteht. Von den vorgeschlagenen Lösungen konnte bis heute keine umgesetzt werden. Eine davon war eine Straße entlang der Bahntrasse, eine anderer Vorschlag war der Tunnel durch den Schweichelner Berg . „Der Tunnel hat es zwar in den aktuellen Verkehrswegeplan des Bundes geschafft, steht sogar auf der Prioritätenliste weit vorn, wurde aber vom Land nicht in diese Liste aufgenommen“, informiert Schmidt.

„Auch wenn ein Tunnel utopisch sein mag, so ist er wohl die einzig machbare Lösung. Eine Straße entlang der Trasse würde bedeuten, dass die Bürger Grundstücke abgeben müssen. Dass würde zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führen, die viel zu lange dauern“, meint Schmidt. Ein Tunnel würde auf wenig Widerstand bei den Bürgern stoßen. Ein solcher ließe sich auch dank moderner Tunnelbohrmaschinen vergleichsweise schnell realisieren. Mit dem Ausbau der Bahnstrecke befürchtet die Initiative auch, dass die Brücke in Schweicheln neu gebaut wird und noch mehr Schwerlastverkehr durchlässt. „Wir bleiben dran“, sagt Schmidt. Der Fragenkatalog und die ausführlichen Antworten der Bürgermeisterkandidaten zur Verkehrssituation sind auf der Homepage der BI nachzulesen.