Laut Polizei ereignete sich der Unfall etwa um 0.15 Uhr, als der 19-Jährige aus Hiddenhausen mit seinem BMW auf der Straße Auf dem Dudel in Fahrtrichtung Schwarzenmoorstraße unterwegs war. Gemeinsam mit dem Fahrer saßen noch drei weitere Personen in dem BMW.

In einer Kurve auf Höhe der Paracelsusstraße geriet der BMW so weit nach rechts, dass er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Skoda kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda nach vorne geschoben und prallte auf das Heck eines davor parkenden Seat.

Die 18-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Schaden an allen drei Autos war so groß, dass keines mehr fahrtüchtig war. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mehrere zehntausend Euro.