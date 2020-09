Grüne unterstützenCDU-Bürgermeisterkandidat

Sie haben um fast das doppelte an Prozentpunkten zugelegt und sind nun mit fünf Mitgliedern im Rat vertreten. Enttäuscht zeigten sich Wolfgang Gläsker (UWG) und Joachim John (FDP). „Hiddenhausen ist doch recht rot. Da haben wir es schwer. Einzelkämpfer im Rat zu sein.“ Das habe er in den vergangenen Jahren erlebt, es sei wirklich eine schwierige Aufgabe, meinte John.

Beratung mit den Teams

Während der Rat steht, geht es bei der Wahl um den neuen Bürgermeister in die nächste Runde. 33 Stimmen haben dem SPD-Kandidaten Andreas Hüffmann gefehlt, und er wäre im ersten Wahlgang Bürgermeister geworden. Nun geht der Wahlkampf weiter. Sowohl Hüffmann als auch sein Kontrahent Ulrich Hempelmann (CDU) haben sich am Tag nach der Wahl mit ihren Teams beraten, wie sie in den nächsten zwei Wochen ihre Wähler ansprechen.

Andreas Hüffmann und sein Team wollen getreu ihrem Motto „Zuhören – Ideen entwickeln – anpacken“ weiter auf die Menschen zugehen und ihre Ideen an die Wähler bringen – wie schon in den vergangenen Wochen bei den Haustürgesprächen. Klimawandel, gute Wirtschaft, Digitalisierung, gute Bildung, der ÖPNV und die Verkehrssituation in Hiddenhausen werden dabei weiterhin die Schwerpunktthemen sein.

Neue Flyer

Ulrich Hempelmann hätte sich „als Person schon mehr gewünscht. Aber wir geben nicht auf“. Der Haustürwahlkampf scheint aufgegangen zu sein, meinte er mit Blick auf die SPD. So wird nun in den kommenden zwei Wochen auch Ulrich Hempelmann – natürlich immer unter Einhaltung der Coronabestimmungen – an den Haustüren mit den Bürgern ins Gespräch kommen. „Wir werden Flyer verteilen, an Infoständen vertreten sein oder neue Videos in den Sozialen Medien einstellen. Wir haben nicht viel Zeit, aber die werden wir nutzen.“ Die neuen Flyer der CDU zur Stichwahl sind gestern noch in Auftrag gegeben worden.

Volle Unterstützung erhält der CDU-Kandidat von Seiten der Grünen. Bei Gesprächen im Vorfeld der Kommunalwahl von Vertretern der Grünen und CDU seien einige aktuelle Themenfelder besprochen worden, sagte gestern Bernhard Weil, Fraktionschef der Bündnisgrünen. „In der Zielsetzung haben wir ähnliche Vorhaben“, stellte der grüne Gemeindeverbandssprecher Christos Zioudas fest. So werde im Bereich Mobilität der Ausbau des Radwegenetzes mit pendlergeeigneten Strecken (Bünde – Hiddenhausen – Herford und Oetinghausen – Schweicheln) angestrebt.

UWG bietet keine Unterstützung an

Als weitere gemeinsame Themen nennen die Grünen die Verbesserung der Taktung im ÖPNV, den Bürgerbus oder den Wohnungsbau. Zudem sollen das Café Miteinander erhalten sowie Integrationsmaßnahmen im bisherigen Umfang weitergeführt werden, nennt Weil einige Beispiele.

Die UWG hingegen ist zurückhaltend und möchte keinen der beiden Kandidaten konkret unterstützen. „Die Wähler müssen selbst entscheiden“, sagte Eckard Gläsker, der für die UWG als Bürgermeisterkandidat angetreten war. Die FDP möchte sich im Laufe der Woche noch beraten. „Wir werden uns mit beiden Kandidaten unterhalten. Politik ist ein Geben und Nehmen“, sagte Joachim John, der sich gleichzeitig enttäuscht über das schlechte Abschneiden seiner Partei äußerte. Allerdings sah er es als positiv an, dass das Wahlergebnis insgesamt die Möglichkeit für neue Mehrheiten im Rat eröffne.