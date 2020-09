Dazu kam es laut Mitteilung der Polizei etwa um 17.20 Uhr, als der Motorradfahrer auf der Herforder Straße in Fahrtrichtung Herford unterwegs war. Ein 73-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen fuhr mit seinem Volkswagen vom Parkplatz eines Hotels. Er hielt an der Ausfahrt zunächst an und fuhr dann auf die Herforder Straße in Richtung Kirchlengern. Dabei kollidierten das Auto und das Motorrad.

Der 58-jährige Motorradfahrer stürzte. Er kam mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Hiddenhausen streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Am Auto entstand lediglich Sachschaden an der linken Front. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 5000 Euro.