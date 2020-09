1500 Besucher beim Staudenmarkt

Der Teich könnte aus einem Märchen stammen, die Wiesen erinnern an alte Zeiten und die Gärten laden zum Verweilen ein. Es ist nicht überraschend, dass mit den Ständen der Staudenfreunde OWL das Gut Hiddenhausen am Samstag zum Hotspot für Gartenfans wurde, die sich von 11 bis 17 Uhr auf der weitläufigen Anlage verteilten. „Morgens kamen die Pflanzenexperten, am Nachmittag die Bummler und alle wollten den Park sehen“, so Organisatorin Gabriele Birkemeyer von den Staudenfreunden. Erstmals waren die 15 Stände von überwiegend nicht-kommerziellen Anbietern auch im privaten Teil des Gutes zu finden.

Erfahrungsaustausch

„Ich war sehr gespannt auf den Garten und bin begeistert, unbedingt sehenswert“, bestätigt Besucherin Bärbel Albrink das Interesse an dem Veranstaltungsort. „Aber auch die Stände lohnen, weil Erfahrungen und Ratschläge geteilt werden“, meint ihre Begleitung Susanne Fleer-Ellerbrake.

Nur Mitglieder des Vereins haben einen Stand. Vor allem Hobbygärtner bieten die Eigenerzeugnisse aus ihren Gärten an. Da finden sich Ausläufer, Samen und Obst, und auch Marmeladen, Kräutermischungen oder Hagebuttenkränze. „Viele Stauden, die wir hier haben, gibt es nicht mal im Gartencenter“, erzählt Vereinsmitglied Günter Stuckemann stolz. Besonders beliebt, erklärt Mitglied und Gärtnereibesitzer Lars Bublitz, seien Insektenstauden. Schon eine dieser Stauden mache Gärten bienenfreundlicher. Auch am Samstag sind sie schnell vergriffen.

Handwerkskunst

Obwohl an vielen Ständen schon am frühen Nachmittag ein Großteil der Pflanzen verkauft war, blieben die Vereinsmitglieder hinter ihren Tischen. Denn die geteilte Begeisterung und der Austausch standen im Mittelpunkt des Tages – für die Staudenfreunde ebenso wie für die Besucher. „Die Leute sind genauso ausgehungert nach solchen Veranstaltungen wie wir“, erklärt sich die Regionalvorsitzende der Staudenfreunde Claudia Plake die gute Resonanz und positive Atmosphäre auf dem Markt. Niemand hat es eilig, alle schlendern, fachsimpeln und bleiben auch gerne stehen, um sich die Darbietungen des Holzhandwerksmuseums und der Kulturwerkstatt anzusehen.

Staudenmarkt in Hiddenhausen 1/13 Foto: Jane Escher

Von Mitgliedern beider Einrichtungen, die auf Gut Hiddenhausen beheimatet sind, wurde Handwerkskunst in Aktion gezeigt. Kirsten Brauns machte im Sommer einen Schmiedekurs in der Werkstatt und freute sich, das erlernte Wissen nun am Amboss vorführen zu können. Bertram Kostelnik präsentierte an der Drechselbank elegante Holzarbeiten. Vor allem seine Kreisel stießen bei Kindern auf große Begeisterung. Ebenso wie auch das Holzhandwerksmuseum, das mit der Ausstellung zur Geschichte des Drechselns auch viele erwachsene Besucher anlockte.

Kochforscher

Wer mehr über ein anderes „altes Handwerk“, die Verwertung von selbstangebauten und -geernteten Lebensmitteln, lernen wollte, der war bei der Kochforschergruppe vom Kreisheimatverein am richtigen Stand. Vom Einkochen bis hin zum Brotbacken konnten die Besucher einen Einblick in Küchentraditionen bekommen und sich Tipps für die Praxis abholen. „Es wäre schön, wenn ein paar der alten Gewohnheiten wieder Usus würden“, so Monika Guist von der Forschergruppe.

Vom Ausläufer übers Vogelhaus bis hin zum selbst gebackenen Brot war für die Besucher auf dem Markt alles zu finden – und kaum einer ging mit leeren Händen. Da wurde wohl dem scherzhaften Rat des neusten Mitglieds der Staudenfreunde, Petra Meyer zu Drewer, gefolgt: „Wer Rasen sieht, hat noch Platz zum Pflanzen.“ In vielen Gärten steht nach diesem Wochenende eine Staude mehr.