Nach Bekanntwerden der Infektion wurde eine Gruppe von 26 Kindern vorsorglich für die nächsten zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Außerdem wurden sie in der zentralen Notfallpraxis in Bünde auf Corona getestet. Bis auf fünf Testergebnisse, die derzeit noch ausstehen, sind alle Ergebnisse dieser Gruppe negativ ausgefallen. Die restlichen Ergebnisse werden spätestens im Verlaufe des Donnerstags erwartet. Der übliche Schulbetrieb solle aufrechterhalten werden, so die Kreisverwaltung.

Bei den vier anderen Neuinfizierten seit Dienstag handelt es sich um zwei Kontaktpersonen zu bereits Infizierten sowie um zwei Einzelfälle.

Die Zahl der Genesenen bleibt bei 566, sodass es kreisweit derzeit 42 aktuelle Fälle gibt. Insgesamt sind 616 bestätigte Infektionen bekannt. Im Zusammenhang mit der Pandemie stehen im Kreis Herford bislang acht Todesfälle, wobei sechs Menschen laut Totenschein an Corona verstorben sind und zwei mit Corona. Derzeit befindet sich eine Person in stationärer Behandlung.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (13), Spenge (2), Löhne (5), Kirchlengern (8), Vlotho (1), Bünde (1), Hiddenhausen (1) und Enger (11).