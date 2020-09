Reihe mit Benefizkonzerten

Als Hilfsaktion für Musiker, die in der Corona-Zeit wegen entfallener Veranstaltungen mit herben finanziellen Einbrüchen zu kämpfen hatten und haben, waren Anfang August die Open-Air-Konzerte ins Leben gerufen worden. Jetzt gibt es zum Saisonabschluss noch ein weiteres Konzert, in dem ein breit gefächertes “Spectrum” präsentiert wird. So nämlich lautet der Name der dreiköpfigen Band und der ist Programm.

Vor Corona waren Drummer Zacky Tsoukas, Bassist Martin Hohmeier und Gitarrist Oliver Schröder viel beschäftigte Musiker, die jeder in verschiedensten Formationen und gemeinsam bei der Carlos Santana-Coverband “The Magic of Santana” spielten und spielen. Am Sonntag servieren die drei Werke aus sechs Jahrzehnten Musikgeschichte mit dem Schwerpunkt auf Rock und Pop. Auch spontane Jams werden von ihnen leichthändig mit ansteckender Spielfreude zelebriert.

Areal ist nicht überdacht

Gutsherrin Anna von Consbruch rät Besuchern dazu, sich dem Wetter entsprechend auszustatten. “Bei gutem Wetter sollten Sitzkissen und Picknickdecken mitgebracht werden, denn die Sitzgelegenheiten könnten knapp werden”, sagt sie. Bei Regen seien Schirme angemessen, denn das Areal ist nicht überdacht.

Ideengeber und Organisator Günter Scheding zieht aus den bisherigen vier Konzerten eine durchweg positive Bilanz: “Das war ein großer Erfolg, vier ganz unterschiedliche Konzerte mit verschiedenen Musikrichtungen. Alle wurden vom Publikum dankbar angenommen – es funktioniert also, trotz Pandemie.“ Gefreut habe ihn auch, dass die Spenden im “Hut” der Qualität der Musik fast angemessen gewesen seien. Das zeige, dass auch das Publikum “kultur-hungrig” sei. Scheding ist optimistisch: „Ich glaube es wird ein schönes Zusatzkonzert.”

Auch an diesem Sonntag wird zeitgleich das Holzhandwerksmuseum für Besucher geöffnet haben. Für Erfrischung und Stärkung ist mit Getränken, Kaffee, Kuchen und Bratwurst gesorgt.