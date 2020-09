Die Jungen und Mädchen sind bereits am Donnerstag an der Abstrichstelle an der Oststraße in Herford getestet worden, ebenso wie die anderen Erzieherinnen, die in der Gruppe tätig sind. „Der übliche Kita-Betrieb kann fortgeführt werden“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Bei den fünf Neuinfektionen seit Donnerstag sind drei Kontaktpersonen zu bereits Infizierten betroffen sowie zwei Einzelfälle. Die Zahl der Genesenen steigt auf 569, sodass es kreisweit derzeit 51 aktuelle Fälle gibt. Insgesamt sind 628 bestätigte Infektionen bekannt. Im Kreis Herford werden im Zusammenhang mit der Pandemie bislang acht Todesfälle gezählt, wobei sechs Menschen laut Totenschein an Corona verstorben sind und zwei mit Corona. Derzeit befindet sich eine Person in stationärer Behandlung.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (16), Spenge (2), Löhne (6), Kirchlengern (10), Vlotho (2), Bünde (3), Hiddenhausen (1) und Enger (11).