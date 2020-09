30 Jahre später ist von der berauschenden Glückseligkeit, die wohl die meisten Deutschen in den Jahren von Mauerfall und Einheitsfeier mehr oder weniger spürten, gefühlt nicht allzu viel übrig geblieben. Öffentliche Feiertraditionen gibt es kaum, vor allem die jüngere Generation verliert den Bezug, weiß in aller Regel nur noch wenig über die Historie der deutschen Teilung.

Mit der Aktion „Deutschland singt“ soll diesem Trend seit ein paar Jahren entgegen gesteuert werden. Und mit dem Hiddenhauser Sebastian Dold sowie Sven Kreinberg – vielen von der Kinder-Rockband Krawallo bestens bekannt – gibt es zwei Musiker im Kreis Herford, die diese Aktion tatkräftig unterstützen.

Kerzen brennen für den Frieden

„Wir finden es wichtig, den Aspekt der Dankbarkeit für 30 Jahre Einheit – und ganz nebenbei auch 75 Jahre Frieden in Deutschland – wieder stärker ins Bewusstsein zu rufen“, erklärt Dold. Wie wichtig es sei, vermeintlich selbstverständliche, aber eben doch zerbrechliche Werte wie Freiheit und Demokratie zu feiern, zeige der Blick in viele Krisenregionen der Welt – aktuell zum Beispiel Belarus oder Hongkong.

Doch statt stolz auf den durch eine Friedliche Revolution möglich gewordenen Nationalfeiertag zu sein, greife in Deutschland eine Kultur des Jammerns immer weiter um sich. Viele sind unzufrieden, sehnen sich zurück in die „guten alten Zeiten“ und mancher stellt gar gleich das ganze System der Demokratie in Frage.

„Ich kenne das auch von mir selbst, dass man schnell mal jammert und sich über vieles beklagt. Aber wenn ich genau darüber nachdenke, möchte ich in keinem anderen Land der Welt leben, als in Deutschland. Denn allein die Tatsache, dass ich mich beklagen darf, ohne dafür bedroht oder ins Gefängnis geworfen zu werden, ist doch etwas sehr schützenswertes“, meint Dold.

Konkret soll am 3. Oktober um Punkt 19 Uhr generationenübergreifend gemeinsam gesungen werden: auf Marktplätzen, auf Balkonen, am offenen Fenster – ganz egal wo. Dazu werden Kerzen entzündet – als allgemein gültiges Symbol für Frieden und Hoffnung, das auch während der Friedlichen Revolution in der DDR allgegenwärtig war.

Zehn Songs zur Auswahl

Jeder kann mitmachen, coronabedingt sollte in diesem Jahr aber wohl vor allem im Freien gesungen werden. Stichwort: Aerosole. Als Vorschlag für einen einheitlichen Liederblock gibt es zehn Songs, von denen jeder für sich die Werte, für die die Aktion „Deutschland singt“ steht, transportiert: vom Volkslied „Die Gedanken sind frei“ über den Klassiker der DDR-Kultband Karat „Über sieben Brücken musst du gehn“ bis zum Protestlied der US-Bürgerrechtsbewegung „We shall overcome“.

All diese Songs haben Sebastian Dold und Sven Kreinberg für die Aktion aufgenommen und zum Teil neu interpretiert: Da kommt zum Beispiel „Wind of change“ von den Scorpions im Country-Stil und ohne Pfeifen daher, „Der Mond ist aufgegangen“ bleibt dagegen eine Instrumental-Nummer – nur Klavier, kein Gesang.

Die Songs sind bei allen gängigen Streamingdiensten zu finden. „Wir hoffen, dass viele dieses Angebot nutzen und sich an der Aktion beteiligen, auch wenn es coronabedingt in diesem Jahr im Kreis Herford fast keine vorab organisierten Treffen zum gemeinsamen Singen gibt“, sagt Dold. Einzige Ausnahme sind bislang die L’ort Singers der evangelischen Kirchengemeinde Löhne.