Wie die Kreisverwaltung mitteilt, steigt die Zahl der Genesenen auf 601 Personen. Damit liegt die Zahl der akuten Fälle kreisweit bei 40.

Einen neuen Corona-Fall gibt es in einer dritten Klasse der Grundschule Belke-Steinbeck/Besenkamp. Die gesamte Klasse befindet sich für zwei Wochen in Quarantäne und wird noch in dieser Woche abgestrichen. Gleiches gilt für eine fünfte Klasse der Regenbogen-Gesamtschule in Spenge. Auch dort befindet sich die gesamte Klasse für zwei Wochen in Quarantäne und wird noch in dieser Woche abgestrichen, nachdem es einen Corona-Fall unter den Schülerinnen und Schülern gab.

Die Ergebnisse der Abstriche in der vierten Klasse der Grundschule Radewig in Herford und in der Unterstufe des Johannes-Falk-Hauses Hiddenhausen sind allesamt negativ ausgefallen. Hier gab es ebenfalls jeweils einen Corona-Fall.

Insgesamt sind 649 bestätigte Infektionen bekannt. Im Zusammenhang mit der Pandemie werden kreisweit bislang acht Todesfälle gezählt, wobei sechs Menschen laut Totenschein an Corona verstorben sind und zwei Menschen mit Corona.

Derzeit befinden sich vier Personen in stationärer Behandlung. Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (13), Spenge (1), Hiddenhausen (1), Bünde (4), Rödinghausen (1), Vlotho (1), Löhne (8), Enger (6) und Kirchlengern (5).