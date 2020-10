Laut Polizei bemerkten Anwohner an der Goethestraße gegen 5.10 Uhr das Feuer. Der BMW stand schon im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte ihn.

Die Polizei schließt in diesem Fall eine vorsätzliche Brandsetzung nicht aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Eventuell stünde ein Auto im Zusammenhang mit der Tat, das sich laut Zeugenangaben vom Brandort entfernt haben soll. Wer weitere Beobachtungen in den frühen Morgenstunden und davor gemacht hat, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat in Herford zu wenden: 05221/8880.