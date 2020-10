Weitere Coronafälle an Schulen bestätigt

Grundschule Obering in Herford: eine dritte Klasse in Quarantäne

Kreis Herford (WB). In einer Herforder Grundschule und einer Hiddenhauser Förderschule gibt es neue bestätigte Corona-Fälle. Die Grundschule Obering in Herford ist betroffen – dort wurde ein Kind positiv getestet. Eine dritte Klasse geht deshalb in Quarantäne.