In Bünde sind 26 Bewohner des Altenheims Jacobi-Haus vorsorglich in Quarantäne. Dort wurde eine Betreuerin positiv getestet.

Nach einem aktuellen positiven Corona-Fall im Freiherr-vom-Stein Gymnasium in Bünde gehen eine sechste Klasse und eine Lehrerin Quarantäne. An der Herforder Realschule Ernst-Barlach sind insgesamt sieben Fälle bekannt, an der Herforder Grundschule Obering drei. Die Ergebnisse der Abstriche der Johannes-Falk-Schule in Hiddenhausen stehen noch aus.

Neun Infizierte im Krankenhaus

Zudem ist eine größere Familie (sechs Personen) aus Herford infiziert, sowie weitere vier Familien und Kontaktpersonen zu bereits Infizierten.

Insgesamt sind im Kreisgebiet 721 bestätigte Infektionen bekannt. Im Kreis Herford gibt es insgesamt acht Todesfälle, wobei sechs (laut Totenschein) an Corona verstorben sind und zwei mit Corona. Derzeit befinden sich neun Personen in stationärer Behandlung.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (46), Spenge (4), Bünde (4), Löhne (8), Vlotho (5), Enger (4), Rödinghausen (1), Hiddenhausen (1) und Kirchlengern (4).