Telefonüberwachung bringtErmittler auf die Spur

Verdächtiger ist vorbestraft

Wie kurz berichtet, hatte ein Spezialeinsatzkommando am vergangenen Donnerstag frühmorgens die Wohnung des Syrers gestürmt. Die Polizisten trafen ihn im Mehrfamilienhaus an der Bünder Straße zwar nicht an. „Er hat sich dann aber kurz darauf bei der Polizei in Bielefeld gestellt“, sagt Andreas Schröder von der Polizei in Diepholz im Gespräch mit dem HERFORDER KREISBLATT.

Er leitet die Ermittlungen. Der Hiddenhauser wurde am Amtsgericht in Syke einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. Der Mann ist der Polizei bestens bekannt, er ist wegen mehrerer Eigentumsdelikte vorbestraft.

Bei der länderübergreifenden Aktion in der vergangenen Woche waren zwei Wohnungen im Kreis Diepholz (Twistringen, Eydelstedt), die besagte Adresse in Hiddenhausen sowie eine Wohnung in Altenbeken (Kreis Paderborn) durchsucht worden. Hintergrund war ein schwerer Raubüberfall mit Freiheitsberaubung auf eine Spielothek in Twistringen.

Gefesselte Frau konnte sich selbst befreien

In der Nacht vom 7. auf den 8. September hatte gegen 1.30 Uhr ein dunkel gekleideter Mann – er trug eine Sonnenbrille und einen grünen Mundschutz – die Spielhalle an der Hauptdurchfahrtsstraße (B51) in Twistringen betreten und die 32-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht. Sie befand sich alleine in der Spielothek.

Nachdem er die Frau gefesselt hatte, brach der Mann drei Geldspielautomaten auf und flüchtete mit dem Geld, das er in einem Rucksack verstaute. Die Angestellte blieb unverletzt. Sie konnte sich selbst befreien und die Polizei benachrichtigen. Trotz einer sofortigen Fahndung fehlte vom Täter zunächst jede Spur.

In Zusammenarbeit mit der Polizei Bielefeld konnten die niedersächsischen Ermittler jetzt jedoch drei Tatverdächtige dingfest machen, von denen mindestens einer einer polizeibekannten Clanfamilie zuzuordnen sei, hatte die Polizei nach dem SEK-Einsatz mitgeteilt. Ob der Hiddenhauser dem Clan angehöre, sagte der leitende Kommissar Schröder nicht. Er soll aber der Haupttäter sein, die beiden anderen Verdächtigen blieben auf freiem Fuß.

Mutmaßliche Täterbekleidung gefunden

Offenbar scheint die Identität der Männer noch nicht zweifelsfrei geklärt zu sein. „Das verwandtschaftliche Verhältnis der drei Beschuldigten wird, soweit dies für die weiteren Ermittlungen erforderlich ist, noch aufgeklärt“, teilte die federführende Staatsanwaltschaft in Verden auf Anfrage mit.

Doch wie kamen die Ermittler dem Hiddenhauser auf die Spur? Im Zuge eines anderen Verfahrens der Staatsanwaltschaft Bielefeld geriet der Syrer offenbar bei einer Telefonüberwachung ins Visier.

„Aufgrund von Erkenntnissen aus einer Telekommunikationsüberwachung konnte der Tatverdacht im Twistringer Fall erhärtet werden“, erklärt die Staatsanwaltschaft Verden. Zudem sei bei dem Hiddenhauser mutmaßliche Täterbekleidung gefunden worden.