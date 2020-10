Am Anfang stand ein Familiengeburtstag

Hiddenhausen (WB). Exakt 40 Jahre ist es her, dass in Deutschland die Grünen gegründet wurden. Nur ein paar Jahre später gab es die Partei auch in Hiddenhausen. Hier feiern die Politiker in diesem Jahr das 35-jährige Bestehen. „Genau betrachtet sind es eigentlich schon 36 Jahre“, bemerkt Gründungsmitglied Christian Meinhold beim Blick auf die Anfänge der Hiddenhauser Grünen im Jahr 1984.

Von Karin Koteras-Pietsch