Nach Angaben der Polizei hatte die 88-Jährige dort gegen 11 Uhr einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe abgehoben. Auf dem Weg zu ihrem Auto sprach sie eine augenscheinlich südländische Frau an.

Die Frau, die sich in Begleitung eines Mannes befand, lenkte die Seniorin ab, in dem sie mit einem Stadtplan nach einem Weg fragte. Nach bisherigen Ermittlungen griff der unbekannte Mann während der Ablenkung in die offene Handtasche der Seniorin und entwendete deren Geldbörse.

Diese stellte den Diebstahl kurze Zeit später fest. Währenddessen waren die beiden Täter in Richtung Bünder Straße geflüchtet. Die Frau soll 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und dunkle schulterlange Haare haben. Sie trug dunkle Kleidung.

Da es sich bei dem Tatort um einen stark frequentierten Einkaufsbereich handelt, hofft die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen, die sich telefonisch unter 05221/8880 melden können.