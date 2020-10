Kaum eine andere Branche hat so unter den Folgen der Pandemie zu leiden. „Alle großen Feste wurden bis Ende des Jahres storniert. Das reißt natürlich ein riesiges Loch in die Kasse“, sagt Geschäftsführerin Daniela Reiche. Gemeinsam mit Mann Peter betreibt sie das bekannte Lokal unterhalb der Brauerei seit 17 Jahren.

Ob Weihnachtsfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten: Partys mit bis zu 150 Gästen wird es angesichts der steigenden Infizierten-Zahlen so schnell nicht wieder geben. Dabei sind es gerade Großveranstaltungen, die fürs Gastro-Geschäft wichtig sind. Peter Reiche rechnet vor: „Der Umsatz pro Person liegt hier zwischen 70 und 90 Euro, während es am Tisch zwischen 25 und 30 Euro sind.“

Im Laufschritt: Service-Mitarbeiter Chris Lohstroh bringt ein frisch gezapftes Pils. Foto: Moritz Winde

Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, hat das Betreiber-Paar eine kreative Lösung gefunden, um die Einbußen im erträglichen Rahmen zu halten. Denn auch wenn das À-la-carte Geschäft auf gutem Niveau geblieben sei: „Wir dürfen wegen der Abstandsregeln die Tische ja nicht so eng stellen“, bedauert Peter Reiche. Von den ursprünglich 180 Plätzen seien lediglich 120 möglich. Auch deshalb werden die Tische am Felsenkeller an Wochenenden abends zweimal belegt – von 17.30 bis 20 Uhr und ab 20 Uhr.

Durch den 70 Quadratmeter großen Anbau aus Stoff konnten die „Wirtschaftler“ – so nennt sich das 20-köpfige Team selbst – immerhin 45 Plätze zusätzlich schaffen. Das weiße Zelt, durch dessen Fenster viel Tageslicht fällt, wurde auf der Terrasse aufgebaut und ist durch Schiebetüren zugänglich. In puncto Hygiene haben sich die Wirte Hilfe geholt – vom Löhner Unternehmen Bartling.

Dessen Monteure haben eine spezielle Anlage installiert, die die Luft ansaugt, filtert, erwärmt und wieder im Raum verteilt. Dadurch soll sie von Viren gereinigt werden.

Das Speisen im Zelt, das ein Gefühl von Offenheit suggeriert, kommt gut an. „Viele reservieren extra dafür“, sagt Daniela Reiche. Dabei ist die Deckenhöhe im Restaurant mit viereinhalb Metern nicht gerade gering – auch hier fühlt man sich keineswegs eingeengt.