Das LZG zählt damit bislang 1260 Menschen im Kreisgebiet, die sich mit dem Virus infiziert haben. Aktuell haben 470 Menschen eine Infektion, 780 haben sich bereits wieder erholt. Bislang werden im Zusammenhang mit der Pandemie acht Todesfälle im Kreis Herford gezählt.

Dass das RKI am Mittwochmorgen für den Kreis Herford noch abweichende Zahlen meldet – dort liegt der Inzidenzwert für den Kreis bei 132,9 – , liegt an einer Datenpanne . Die Homepage gibt den Hinweis, „aufgrund von Verzögerungen in der Datenaktualisierung“ könnten „Varianzen in den einzelnen Grafiken“ entstehen.