Bielefeld/Hiddenhausen (WB). Im Prozess um die tödlichen Messerstiche, durch die am 30. Mai 2019 der Deutsch-Libanese Raschad A. auf der Eilshauser Straße in Hiddenhausen starb, ist vor dem Landgericht Bielefeld am Donnerstagnachmittag ein Urteil gefällt worden.

Von Westfalen-Blatt