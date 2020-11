Derzeit werden 45 Patienten (davon 27 Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford) mit einer Covid-19-Erkrankung stationär in den Krankenhäusern im Kreis Herford behandelt. Hiervon werden elf Patienten intensivmedizinisch betreut. Fünf Patienten davon sind beatmungspflichtig.

An insgesamt 35 Schulen im Kreisgebiet gibt es insgesamt 84 bestätigte Fälle. Darunter sind 77 Schüler sowie sieben Lehrer. An den meisten Schulen ist das Infektionsgeschehen jedoch mit nur vereinzelten Fällen überschaubar. Zum Teil sind direkte Sitznachbarn oder Kontaktpersonen, aber auch Klassenverbände, vereinzelt auch Jahrgänge, in Quarantäne.

Derzeit sind an zehn Kitas insgesamt 14 bestätigte Corona-Infektionen bekannt. Hierbei handelt es sich um zwölf Infektionen bei Kindern sowie um zwei Infektionen beim Kita-Personal.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (240), Spenge (27), Bünde (165), Löhne (139), Vlotho (28), Enger (57), Rödinghausen (18), Hiddenhausen (37) und Kirchlengern (51). Mehr als 2300 Menschen im Kreis sind in häuslicher Isolierung. Es gibt elf Todesfälle, wobei neun (laut Totenschein) an Corona verstorben sind und zwei mit Corona.