Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (219), Spenge (31), Bünde (180), Löhne (127), Vlotho (26), Enger (52), Rödinghausen (17), Hiddenhausen (40) und Kirchlengern (59). Über 2400 Menschen im Kreis Herford sind derzeit in häuslicher Isolierung. Im Kreis Herford gibt es nun insgesamt elf Todesfälle, wobei neun (laut Totenschein) an Corona verstorben sind und 2 mit Corona.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 48 Patienten (davon 25 Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford) mit einer Covid-19-Erkrankung stationär in den Krankenhäusern im Kreis Herford behandelt. Hiervon werden zwölf Patienten intensivmedizinisch betreut. Acht Patienten davon sind beatmungspflichtig.

Da in den Krankenhäusern des Kreises Herford Patienten aus unterschiedlichen Kreisen und Städten der Region behandelt werden, können mitunter die vom Kreis Herford gemeldeten stationären Patientenzahlen von denen der Krankenhäuser abweichen.

34 Schulen betroffen

Derzeit sind im Kreis Herford an 34 Schulen bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen von insgesamt 74 Schülern und neun Infektionen beim Schulpersonal. An den Schulen ist das Infektionsgeschehen – jedoch mit nur überwiegend vereinzelten Fällen – überschaubar. Zum Teil sind direkte Sitznachbarn oder Kontaktpersonen, aber auch Klassenverbände, vereinzelt auch Jahrgänge, in Quarantäne.

Derzeit sind an elf Kitas insgesamt 16 bestätigte Corona-Infektionen bekannt. Hierbei handelt es sich um zwölf Infektionen bei Kindern sowie um vier Infektionen beim Kita-Personal.

Verstärkung am Telefon

Ab heute bekommt das Gesundheitsamt des Kreises in der Kontaktpersonen-Nachverfolgung erneut Verstärkung: Insgesamt zwölf extern eingestellte Mitarbeiter werden jetzt eingearbeitet und können ab Mitte der Woche an den Telefonen sitzen.

Darüber hinaus soll das Personal im Bürgertelefon im Laufe der Woche auf sechs Mitarbeiter erhöht werden, die zeitgleich im Einsatz sind.

Das Bürgertelefon ist unter der Woche von 8 bis 16 Uhr und situationsabhängig am Wochenende von 9 bis 14 Uhr (samstags) und von 10 bis 14 Uhr (sonntags) im Einsatz. Von Mittwoch bis Freitag erreichten das Bürgertelefon insgesamt über 900 Anrufe. Am Wochenende waren es rund 160.

„Wir sind personell gut aufgestellt und kommen mit der Anzahl der Anrufe gut zurecht. Wir bemühen uns, alle Anrufer gut und ausführlich zu beraten. Aufgrund der hohen Anzahl an Gesprächen kann es jedoch passieren, dass man uns nicht direkt beim ersten Versuch erreicht. Wir bitten deshalb um Geduld und Verständnis und sichern zu, dass alle Bürger bei uns eine ordentliche Auskunft bekommen“, erklärt Krisenstabsleiter Markus Altenhöner.