Die Polizei ist am Mittwochmorgen zu dem Unfall gerufen worden. In Höhe des Sportplatzes war der silberne BMW mit dem 21-jährigen Fahrer am Steuer in eine Hecke gerutscht. Eine Zeugin hatte vorab beobachtet, dass das Auto Schlangenlinien fuhr und der Mann augenscheinlich „Fahrübungen“ vorgenommen habe. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund des auffälligen Verhaltens des 21-Jährigen an der Unfallstelle bestand laut Polizei der Verdacht, dass er unter Drogen stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest sei „deutlich positiv“ ausgefallen. Dem Hiddenhauser wurde im Krankenhaus Blutproben entnommen. Dann fiel dem Verdächtigen im Krankenhaus noch ein sogenanntes „Bubble“ aus der Tasche, das gefüllt war mit „einer rauschgiftähnlichen Substanz“, teilt die Polizei mit.

Sowohl dieses Mittel als auch seinen Führerschein war der Hiddenhauser am Ende los.