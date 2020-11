Der Charme des Mittelstandes

So stand es am 7. Januar 1998 im HERFORDER KREISBLATT zu lesen. Der Industriekaufmann war Lars Fischer, Stefan Putzka ließ sich zur ersten Fachkraft für Lagerwirtschaft ausbilden. Mehr als 22 Jahre ist ihr Einstieg bei Budich nun her. Und noch heute sind sie dabei. Ein Wechsel in ein anderes Unternehmen? „Nein, warum? Wir fühlen uns hier richtig wohl“, sagen beide unisono. Allerdings mit Einschränkungen. Lars Fischer ist sehr heimatverbunden. Seine Herkunft kann er dank seines Dialektes kaum verleugnen. Er ist gebürtiger Wittenberger (Sachsen-Anhalt) und dorthin verschlug es ihn 2002 wieder, nicht zuletzt der Liebe wegen. Wie gut, dass Budich auch dort einen Standort hat.

Pudelwohl gefühlt

Fischer ging nach dem Abitur erst einmal zur Bundeswehr. Das empfand er damals aber als perspektivlos. Sein Vater riet ihm zu einer Ausbildung und über persönlich-familiäre Kontakte erhielt er den Ausbildungsplatz bei Budich in Hiddenhausen. „Ich habe mich hier pudelwohl gefühlt“, erzählt Fischer, der eigens für den Pressetermin aus Wittenberg in Hiddenhausen anreist. Der Tag der Theorieprüfung sei damals mit dem Geburtstermin seines ersten Sohnes zusammengefallen, erinnert sich der heute 43-Jährige an eine spannende Zeit.

„Dann war ich kurze Zeit abtrünnig, bevor ich 2002 die Stelle in der Verwaltung bekam“, sagt Fischer. Am Standort Wittenberg sind 120 Mitarbeiter plus 30 Leiharbeiter beschäftigt, 15 Mitarbeiter arbeiten in der Verwaltung. „Da ist klar, dass man in jedem Bereich fit sein muss. Das wird nie langweilig. Mir gefällt‘s und habe auch keinen Bedarf, etwas daran zu ändern“, meint Fischer.

Erst mal ein Praktikum

Ähnlich drückt sich Stefan Putzka (43) aus. Er lernte das Unternehmen an der Dieselstraße schon vor der Ausbildung während eines Praktikums kennen, als Budich noch nicht ausbilden durfte. Seine Mutter war in der Produktion beschäftigt, kannte die Familie Budich. Waltraud Budich und der damalige Geschäftsführer hatten sich sehr für die Ausbildung eingesetzt. Und als der Eintrag bei der IHK vorlag, konnte es endlich losgehen.

Stefan Putzka hat im ersten Jahr häufig den Arbeitsplatz gewechselt und somit in dieser Zeit viel gelernt. Ab dem zweiten Jahr war er in der Arbeitsvorbereitung beschäftigt. Seither ist er bei der Planung der Produktion dabei, hält ständig Kontakt mit Einkauf und Labor und sorgt dafür das die Produkte termingerecht vom Band laufen. Es sei die Vielseitigkeit, so sagt er, die seine Arbeit ausmache. „Kein Tag ist wie der andere, das ist das, was Spaß macht.“

Budich setzt auf eigene Kräfte

„Stefan Putzka befasst sich jeden Tag mit den Produkten. Keiner kennt jedes einzelne so gut wie er“, betont Budich-Sprecherin Laura-Maria Rullàn Lemke. Ebenso wie sein Kollege Lars Fischer weiß Putzka in dem Betrieb, der in vierter Generation von der Familie Budich geführt wird, die Nähe zu Kollegen anderer Abteilungen und zur Chefetage zu schätzen.

„Das ist es eben, was den Unterschied zu einem Konzern ausmacht. Der Charme des Mittelstandes“, sagen die beiden langjährigen Mitarbeiter, die gern bei Budich in Rente gehen würden. Am Standort Hiddenhausen mache Geschäftsführer Michael Aupke häufig seine Runde, er kenne viele der Beschäftigten, weiß Putzka. Aupke selbst freut sich darüber, dass Fischer und Putzka ihren beruflichen Weg in dem familiengeführten Unternehmen gefunden haben. „Wir setzen stark auf eigene Kräfte und suchen auch aktuell wieder neue Azubis“, sagt der Geschäftsführer.