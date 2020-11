Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Coronavirus-Newsblog: Unternehmen planen langfristig mit Homeoffice - Infektionsschutzgesetz im Schnellverfahren - Logistiker rechnen mit 10 Milliarden Impfstoff-Dosen - 17.561 Neuinfektionen in Deutschland - Drei Todesfälle in Herford, einer in Bielefeld