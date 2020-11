Landrat ruft zu Solidarität auf

Kreisweit gibt es nun 560 akute Coronainfektionen, so die Kreisverwaltung. Insgesamt sind den Angaben zufolge 2.662 bestätigte Infektionen bekannt geworden. Auch der Kreis Herford spricht von einem Inzidenzwert von 157,2.

Bei den bekannt gewordenen, drei weiteren Todesfällen handelt es sich laut Kreisverwaltung um einen 64-jährigen Mann aus Kirchlengern sowie um einen 88-jährigen Mann und eine 91-jährige Frau, die beide in einer Engeraner Seniorenresidenz wohnten. Im Zusammenhang mit der Pandemie werden kreisweit 29 Todesfälle gezählt, wobei 26 Menschen laut Totenschein an Corona verstorben sind und drei mit Corona.

„Die letzten Tage zeigen uns, weshalb wir alle die privaten Kontakte auf ein Minimum reduzieren müssen: Zum Schutze unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und aller anderen Risikogruppen. Wir können nur mit Rücksichtnahme und Solidarität verhindern, dass noch mehr Menschen unter dem Virus leiden oder gar ihr Leben verlieren“, unterstreicht Landrat Jürgen Müller. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Verstorbenen und ihren Angehörigen“.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (160), Spenge (27), Bünde (106), Löhne (85), Vlotho (26), Enger (43), Rödinghausen (22), Hiddenhausen (56) und Kirchlengern (35).

Derzeit werden 54 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreis Herford behandelt, davon 34 Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford. Fünf Menschen werden intensivmedizinisch betreut, vier davon sind beatmungspflichtig.

An 31 Schulen im Kreis Herford sind bestätigte Covid-19-Fälle bekannt. Insgesamt seien 50 Schülerinnen und Schüler sowie sechs Mitarbeitende des Schulpersonals infiziert, teilt die Verwaltung mit. An den meisten Schulen sei das Infektionsgeschehen „überschaubar“. Darüber hinaus gibt es an acht Kitas im Kreisgebiet Coronainfektionen. Vier Kinder haben eine bestätigte Infektion, zudem fünf Personen aus des Reihen der Kita-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter.

Im Bereich der Pflege- und Eingliederungshilfs-Einrichtungen sind 18 Einrichtungen betroffen. Insgesamt sind 51 Bewohnerinnen, Bewohner, Patientinnen und Patienten und 26 Beschäftigte infiziert. 18 weitere Beschäftigte sind ohne Infektion in Quarantäne.

Weiterhin teilt die Kreisverwaltung mit, dass sich derzeit Fragen nach der aktuellen Regelung für den Betrieb von Hundeschulen häuften und antwortet dazu: „Nach der derzeitigen Corona-Schutzverordnung ist der Betrieb nicht möglich. Dennoch werden Hundeschulen in einigen Kommunen in NRW als zulässige Dienstleistung eingestuft. Dies führt aus Sicht des Kreises Herford zu einer Wettbewerbsverzerrung und ist für die Betroffenen nicht nachvollziehbar. Der Kreis hat deshalb das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW um eine Klarstellung gebeten.“

Diese Stellungnahme des Ministeriums lautet: „Hundeschulen gehören grundsätzlich zum Dienstleistungsgewerbe. Da sie Bildung vermitteln, unterliegen sie in der Corona-Schutzverordnung jedoch den spezielleren Regelungen, die für außerschulische Bildungsangebote Anwendung finden. Derartige Bildungsangebote sind derzeit umfassend untersagt.“ Davon betroffen sind laut Auskunft des Ministeriums neben den Hundeschulen zum Beispiel auch Malschulen sowie Reit-, Tennis- oder Golfunterricht. Von dem Verbot ausgenommen sind unter anderem ausbildungs- und berufsbezogene Aus- und Weiterbildungsangebote von bestimmten Einrichtungen sowie seit dem 5. November auch Musikschulen. Durch die Untersagung der Bildungsangebote – und damit auch dem Betrieb von Hundeschulen – solle dazu beigetragen werden, dass private Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern soweit wie möglich vermieden werden.