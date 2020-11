Bislang haben sich im Kreis Herford laut Kreisverwaltung 2771 Menschen mit dem Virus infiziert. Aufgrund technischer Probleme hätten die neuen Fallzahlen nicht an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) übermittelt werden können, so die Kreisverwaltung. Der vom LZG am Donnerstagmorgen angezeigte deutlich gesunkene Inzidenzwert stimmt also nicht. Das Kreisgesundheitsamt wird erst am Freitag einen dann aktualisierten Inzidenzwert veröffentlichen.

Die Kreisverwaltung hat nun auch den mittlerweile 30. Todesfall in die Statistik aufgenommen, der am Mittwochnachmittag bekannt geworden ist. 27 Menschen sind laut Totenschein an Corona verstorben, drei Menschen mit Corona. „Die anhaltenden Todesfälle und der erneute Anstieg der Neuinfektionen zeigen uns: Die Lage bleibt ernst und entspannt sich noch nicht. Wir haben Infektionen in sensiblen Bereichen mit Risikopatienten und weiterhin hohe Fallzahlen. Es braucht also weiter Ausdauer und Disziplin im Hinblick auf die nächsten Tage und Wochen“, so Landrat Jürgen Müller. „Mein Beileid gilt den Angehörigen der Verstorbenen, die eine sehr schwere und belastende Zeit durchleben. Ich wünsche Ihnen weiter viel Kraft und vor allem Gesundheit.“

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (180), Spenge (29), Bünde (101), Löhne (96), Vlotho (28), Enger (41), Rödinghausen (24), Hiddenhausen (67) und Kirchlengern (39).

Derzeit werden 53 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 in den Krankenhäusern des Kreises Herford behandelt, davon haben 31 Personen ihren Wohnsitz im Kreisgebiet. Vier Patientinnen und Patienten werden intensivmedizinisch betreut. Sie alle sind beatmungspflichtig.

Aktuell gibt es an 33 Schulen im Kreisgebiet bestätigte Coronainfektionen. Dabei handelt es sich um Infektionen von insgesamt 56 Schülerinnen und Schülern sowie um fünf Infektionen beim Schulpersonal. An zwölf Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Fälle bekannt: Sechs Kinder und sieben Mitarbeitende sind infiziert. 18 Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfen sind vom Infektionsgeschehen ebenfalls betroffen. 55 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 31 Beschäftigte sind infiziert. 29 weitere Beschäftigte sind ohne Infektion in Quarantäne.