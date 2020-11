„Jeder Schüler hat ein IPad“

Ein Vertreter der Schulleitung arbeitet immer im Homeoffice. Nur montags und freitags sind Grothe und Röttgen in der Schule, jeder in seinem Büro, versteht sich. „Wir müssen eine Vermischung vermeiden, damit immer ein Teil der Schulleitung arbeiten kann“, betont Grothe.

Gruppen, die üblicherweise klassenübergreifend stattfinden, fallen derzeit aus: Sport-AG, Musik-AG, Schülerband, Chor, Schwimm-Gruppen, Ausflüge. Auch ein gemeinsames Mittagessen in der Mensa gibt es aktuell nicht. Die meisten Schüler essen in ihren Klassenräumen – zeitversetzt, es gibt zwei Pausenzeiten. „Alles, was mit einer Durchmischung einhergeht, ist nicht erlaubt“, sagt Grothe. Und Wolfgang Röttgen ergänzt, dass das schon sehr gewöhnungsbedürftig sei, da insbesondere ein Raum des Miteinanders wegfalle.

Aber aus dieser Situation heraus ergeben sich auch neue Möglichkeiten. Zum Beispiel Pausen-Angebote in den Klassen. Kinder, die sich im Unterricht wenig bewegen, so erklärt der stellvertretende Schulleiter, würden in den Pausen nach draußen geschickt. Kinder, die motorisch eher unruhig seien, könnten im Klassenraum bleiben, ruhige Sachen am Tisch machen oder einfach für sich spielen.

Mundschutz – kein Problem

Mit dem Mundschutz, so Axel Grothe, könnten die Kinder sehr gut umgehen. Sie würden ihn wie selbstverständlich tragen. Und Wolfgang Röttgen hat beobachtet, dass „es erstaunlicherweise gar nicht so notwendig ist, die Mimik wahrzunehmen.“ Es reiche in den meisten Fällen die Ansprache der Lehrkraft, um deutlich zu machen, was sie möchte. Im Umgang mit Kindern, die keinen Mundschutz tragen können, ziehen die Lehrer FFP2-Masken an.

So ganz nebenbei, das berichtet das Leitungsteam, habe Corona auch Positives. „Das alles ist auch eine Chance“, sagen sie. So sei man zum Beispiel in Sachen Digitalisierung sehr weit nach vorn gekommen. Jeder Schüler habe inzwischen ein IPad, das auch im Präsenzunterricht eingesetzt werde. „Die Kinder haben Spaß daran, es sei motivierend für sie, mit dem IPad zu arbeiten. Sie erstellen sogar Videos, die sie bei YouTube hochladen wollen“, erzählt Peter Weber. Die IPads seien zudem ein gutes Mittel, Kontakt zu halten, wenn die Schule mal wieder geschlossen werde oder wenn ein Kind nicht zum Unterricht kommen könne.

Lehrer müssen kreativ sein

Die IPads hätten den Unterricht verändert. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass bei den Falk-Schülern vieles übers Begreifen ginge. „Es gibt für jeden Schüler einen Plan. Und Begreifen geht nun mal nicht mit digitalen Medien“, sagt Grothe. Wenn ein Schüler mal zu Hause bleiben muss, gibt es auch die Möglichkeit, dass ihm zum Beispiel ein Brettspiel gebracht wird.

Insgesamt, so fasst Grothe zusammen, kann die Schulleitung die Bedingungen schaffen, die Lehrer müssten diese kreativ umsetzen. Über allem stehe die individuelle Betreuung. „Es ist der individuelle Förderplan der uns umtreibt“, meint der Schulleiter. Hilfreich sei, dass am Johannes-Falk-Haus immer zwei Pädagogen eine Klasse gleichzeitig betreuen. So könne sich ein Lehrer punktuell auch mal speziell nur um ein Kind kümmern. Außerdem sei die Schule bei Lehrplan und Zeugnissen freier als die allgemeinbildenden Schulen. Grothe hofft, dass es keine Schulschließung mehr geben werde. „Unsere Schüler brauchen Sicherheit durch die Lehrer und den Schul-Alltag. Sie haben ja privat nicht so viele Kontakte zu anderen Jugendlichen“, weiß Grothe.

Am Johannes-Falk-Haus waren vor den Herbstferien drei Schüler und zwei Lehrer an Covid 19 erkrankt. Aktuell gibt es laut Schulleitung keinen positiven Fall, sechs Kinder und ein Lehrer sind in Quarantäne.