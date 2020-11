Haus steht in Flammen

Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Hiddenhausen – Herforder Straße gesperrt

Hiddenhausen (cm) -

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten ist in Hiddenhausen im Einsatz: In einem derzeit leerstehenden Gebäude ist ein Brand ausgebrochen. Die Herforder Straße (B 239) ist komplett gesperrt.