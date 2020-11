Herford/Hiddenhausen (WB) -

Eigentlich wollten die Ermittler der Polizei am Freitagmorgen in der abgebrannten alten Kitty-Bar nach Spuren suchen. Doch das ehemalige Bordell an der Herforder Straße ist akut einsturzgefährdet. Der Schaden geht in die Hunderttausende.