Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (181), Hiddenhausen (57), Bünde (92), Kirchlengern (28), Rödinghausen (28), Enger (33), Spenge (26), Vlotho (32) und Löhne (83).

Seit Ausbruch der Pandemie sind mittlerweile 2886 Infektionen im Kreis Herford registriert worden. Die Zahl der Genesenen liegt bei 2294. Die Zahl der Todesfälle beläuft sich weiter auf 32 – wobei 29 (laut Totenschein) an Corona verstorben sind und drei mit Corona.

Informationen zur Situation in den Krankenhäusern, an Schulen und Kitas sowie in den Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe will der Kreis an diesem Montag wieder bekannt geben.