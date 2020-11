Mit „Winterzaubermomenten“ wollen sie der Tristesse eine ordentliche Portion Weihnachtsvorfreude entgegen setzen. Angesprochen fühlen darf sich jeder: vom kleinen Kind bis zum alten Opa.

„Für alle vier Adventssonntage und den Heiligabend haben wir ein kurzes Programm mit Liedern und Texten zum Zuhören und vor allem zum Mitsingen zusammengestellt“, erklärt Krawallo-Frontmann Sebastian Dold.

Zum Start am ersten Advent geht es vor allem lustig und weltlich zu: mit der Geschichte von der Osterweihnacht zum Beispiel – beigesteuert vom bekannten Engeraner Musiker und Apotheker Jens Kosmiky – oder dem nicht tot zu kriegenden Ohrwurm „Last Christmas“ – natürlich im rockigen Krawallo-Stil.

Doch je näher Weihnachten rückt, desto festlicher soll das Programm werden. Zu viel soll an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten werden, aber am 2. Advent wird sich fast alles um den Nikolaus drehen. Am 3. Advent kommen dann Keksliebhaber auf ihre Kosten und erfahren das Rezept für die Krawallo-Lieblingsweihnachtskekse.

Mit Weihnachtsbräuchen aus aller Welt biegt das Projekt am 4. Advent bereits auf die Zielgerade ein, ehe an Heiligabend dann die beliebten Weihnachtslieder „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ im Mittelpunkt stehen und die Weihnachtsgeschichte aus einer völlig anderen Perspektive erzählt wird.

Verfügbar sind die einzelnen Teile der „Winterzaubermomente“ für jedermann auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Es gibt das Programm aber auch – leicht gekürzt – auf CD zu erwerben. Sowohl Online-Nutzung als auch die Bestellung einer CD sind über die Homepage des Projekts zu finden: www.winter-zauber-momente.de.

Katholische Familien mit Kindern im Alter von bis zu 12 Jahren können sich diesen Weg aber sparen: Denn der Pastorale Raum Wittekindsland verschickt an sie per Post jeweils eine von 1400 bestellten CDs. „Wir hoffen, dass sie spätestens am 2. Advent in den Familien ankommen“, sagt Gemeindereferentin Svenja Kuschke, die auch selbst am Programm beteiligt ist.

Das Geld für diese Aktion stammt aus einem eigens aufgelegten Corona-Weihnachtsfonds des Erzbistums Paderborn. „Wir wollen den Familien eine Freude machen und ihnen etwas an die Hand geben, um den Advent trotz Corona christlich gestalten zu können“, erklärt Svenja Kuschke. Es sei wichtig, in diesen schwierigen Zeiten zu zeigen, dass Kirche da ist und die Menschen nicht vergisst.