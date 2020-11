Insgesamt haben sich kreisweit bislang 2.956 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind 2368 Personen wieder genesen, teilt die Kreisverwaltung mit. Der Inzidenzwert liegt bei 150,1.

Im Zusammenhang mit der Pandemie werden im Kreis Herford insgesamt 32 Todesfälle gezählt, wobei 29 Menschen laut Totenschein an Corona verstorben sind und drei mit Corona.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (186), Spenge (25), Bünde (75), Löhne (86), Vlotho (27), Enger (30), Rödinghausen (33), Hiddenhausen (62) und Kirchlengern (32).

Derzeit werden 51 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung stationär im Kreis Herford betreut, davon haben 34 Personen ihren Wohnsitz im Kreis. Es werden sechs Menschen intensivmedizinisch betreut, vier davon sind beatmungspflichtig.

33 Schulen im Kreis Herford haben bestätigte Coronafälle. Dabei handelt es sich um Infektionen von insgesamt 48 Schülerinnen und Schülern und sieben Infektionen beim Schulpersonal. An elf Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt: Das sind vier Infektionen bei Kindern und sieben Infektionen beim Kita-Personal.

In der Pflege- und Eingliederungshilfe sind 20 Einrichtungen betroffen. Insgesamt haben sich 37 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 32 Beschäftigte infiziert. 32 weitere Beschäftigte sind ohne Infektion in Quarantäne.

„Ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster hat am Freitag, den 20. November 2020, wesentliche Bestandteile der aktuellen Corona-Einreiseverordnung für Nordrhein-Westfalen außer Vollzug gesetzt. Die Regelungen der Verordnung werden daher aktuell nicht mehr angewendet“, teilt der Kreis Herford mit und erläutert weiter: „Das bedeutet: Personen, die aus ausländischen Risikogebieten nach Nordrhein-Westfalen einreisen, müssen sich nicht mehr unverzüglich in Quarantäne begeben. Bislang galt die Regelung, dass sich Einreisende aus Risikogebieten in Quarantäne begeben mussten und diese frühestens nach fünf Tagen – allerdings nur mit einem negativen Testergebnis – wieder verlassen konnten. Mit dem Beschluss des OVG ist das nun außer Vollzug gesetzt. Bereits angeordnete Quarantänen für Einreisenden aus Risikogebieten sind ab sofort nicht mehr bindend.“ Entsprechende Änderungen in der Verordnung würden demnächst erwartet.