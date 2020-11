Randalierer greifen Polizisten an

Ruhestörung und Widerstand in Hiddenhausen – zwei alkoholisierte Männer in Gewahrsam genommen

Hiddenhausen (WB). -

Da kommt einiges auf einen 49- und 22-Jährigen zu: Die beiden alkoholisierten Männer randalierten am Montagabend, 23. November, in Hiddenhausen, leisteten Widerstand gegen Polizeibeamte und wurden in Gewahrsam genommen.