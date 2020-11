Insgesamt sind 2.975 bestätigte Infektionen im Kreisgebiet bekannt. Der Inzidenzwert liegt bei 150,9. Im Zusammenhang mit der Pandemie werden im Kreis Herford bislang 32 Todesfälle gezählt, wobei 29 Menschen laut Totenschein an Corona verstorben sind und drei mit Corona.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (165), Spenge (19), Bünde (65), Löhne (68), Vlotho (27), Enger (25), Rödinghausen (31), Hiddenhausen (43) und Kirchlengern (26).

52 Patientinnen und Patienten werden gegenwärtig mit Covid-19 in den Krankenhäusern im Kreis Herford behandelt, davon haben 37 Personen ihren Wohnsitz im Kreis. Acht Patientinnen und Patienten werden intensivmedizinisch betreut, vier sind beatmungspflichtig. Derzeit sind im Kreis Herford an 38 Schulen bestätigte Corona-Fälle bekannt: Betroffen sind 48 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Mitarbeitende an den Schulen. Auch an zwölf Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Fälle bekannt: vier Kinder sind infiziert und vier Personen aus dem Kita-Personal. 22 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe sind betroffen: Dort haben sich bislang insgesamt 34 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 32 Beschäftigte infiziert. 35 weitere Beschäftigte sind ohne Infektion in Quarantäne.